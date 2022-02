Kanton hebt Meldepflicht für Pflegende auf und bedankt sich 

Es war eine vorsorgliche Massnahme, die der Kanton Graubünden am 12. Januar dieses Jahres ergriff. Die Ansteckungszahlen mit der Omikronvariante des Coronavirus stiegen steil an. Um auf allfällige personelle Engpässe im Gesundheitswesen reagieren zu können, erliess der Kanton vorsorglich eine Meldepflicht für alle in Graubünden wohnhaften Pflegefachpersonen, die in einem berufsfernen Gebiet tätig sind. Rund fünf Wochen später hebt der Kanton diese Massnahme nun wieder auf.