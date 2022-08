J+S wird 50 Jahre alt – die Jubiläumslager waren ein voller Erfolg

Insgesamt 160 Bündner Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren hatten in den ersten zwei Juliwochen an den diesjährigen kantonalen Tenerolagern teilgenommen. Hinzu kommen weitere, die vergangene Woche am nationalen Tenerolager partizipiert haben – dieses wurde einmalig aufgrund des 50-Jahr-Jubiläums von dem Sportförderungsprogramm des Bundes Jugend und Sport (J+S) durchgeführt. Das Jubiläumslager mit insgesamt 550 Jugendlichen und Kinder aus der ganzen Schweiz endete am Samstag – und damit die gesamte Edition der Sportlager in Tenero 2022.