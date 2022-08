Jetzt wird in den Churer Gassen gefeiert!

Sicherheit am Churer Fest



Die Stadtpolizei Chur wird während des gesamten Churer Fests mit erhöhter Präsenz unterwegs sein. Nebst der Überwachung des Festareal und zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen auf den Zufahrtsachsen wird auch der Prävention im Strassenverkehr ein erhöhtes Augenmerk geschenkt. So werden auf dem ganzen Stadtgebiet gezielt Personen sowie Fahrzeuge kontrolliert.Für noch mehr Sicherheit bittet die Stadtpolizei die Bevölkerung, dass sie Alkohol massvoll konsumiert. Zudem dürfen Vereine keinen Alkohol an Kinder und Jugendliche ausschenken, und wer Alkohol getrunken hat, darf sich nicht mehr ins Auto setzten. Generell wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuss oder mit dem Velo in die Innenstadt zu kommen. Für Autofahrerinnen und Autofahrer ist in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung via Engadinstrasse – Tivolibrücke – Gürtelstrasse – Wiesentalstrasse – Ringstrasse bis Verzweigung Masanserstrasse signalisiert.