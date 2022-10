Jetzt gurren weniger Tauben rund um den Churer Bahnhof

Im vergangenen Winter lebten am Bahnhof in Chur massenweise verwilderte Strassentauben. Bis zu 400 Tiere zählte die Stadt Chur im Dezember. Das wurde zu einem Problem. Denn eine hohe Ansammlung von Tauben führt vor allem dazu, dass sich Krankheiten viel schneller verbreiten. Die Stadt Chur suchte also gemeinsam mit dem Kanton Graubünden nach einer Lösung, wie man den Bestand reduzieren könnte. «Um die Taubenpopulation in den Griff zu bekommen, war eine Einschränkung der Fütterung nötig», erklärt Hannes Jenny, Wildbiologe und stellvertretender Leiter des Amts für Jagd und Fischerei. Damit dies gelingen konnte, musste man auch die Bevölkerung mit ins Boot nehmen. Denn gerade am Bahnhof, wo es von Menschen nur so wimmelt, finden die Tiere ein breites Angebot an Nahrungsquellen vor, sei es entweder durch Littering oder gezielte Fütterung.