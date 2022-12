Die kleine Bibliothek 

Die Tür zum Wohnzimmer geht auf, das Licht aus der Küche fällt in den kerzenbeleuchteten Raum. «Ist das Christkind gekommen?», fragt die Mutter das Kleinkind, welches verdattert auf den geschmückten Weihnachtsbaum, die hölzerne Krippe und die vielen Geschenke blickt. Auch ich staune, als ich die VHS-Aufnahme aus den frühen 2000er-Jahren anschaue. So viele Pakete habe ich als Einjährige also bekommen! Und im Gegensatz zu meinem früheren Ich auf dem Bildschirm weiss ich: Im Laufe der Zeit nimmt die Grosszügigkeit meiner Verwandten nicht ab.