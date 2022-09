Jagdverein befürwortet die Rückkehr von Luchs und Wolf

Einfacher wird die Jagd durch die Präsenz von Wolf, Luchs und Bär zwar nicht immer. Aber die Grossraubtiere bringen eine neue Dynamik hinein: Durch ihre Anwesenheit bewegt sich das Schalenwild mehr während der Jagdzeit und verharrt nicht in den Schutzgebieten. Das hält der Ökologische Jagdverein Schweiz (Oejv.ch) in einem Positionspapier fest. Dieses hat er just zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht. Morgen Freitag ist nämlich der letzte Tag der Bündner Hochjagd und heute Donnerstag debattiert der Ständerat über den neuen Entwurf des eidgenössischen Jagdgesetzes (siehe Kasten).