«Itschi, voran! Itschi, kehren!» – Lawinenhunde bei der Arbeit

von Andri Nay (Text) und Olivia Aebli-Item (Bilder)

Wenige Hundert Meter ob dem Proschieri-Lift in Parpan haben sich gleich zwei Lawinen gelöst. Die erste, nachdem die Gebrüder Vetsch von der Piste aus in den den noch unbefahrenen Tiefschneehang hineinfuhren, und die zweite, als daraufhin zwei Touristinnen ein wenig rechts der Vetsch-Brüder nachzogen. Sowohl einer der Vetsch-Brüder, Johann, wie auch eine der Touristinnen, Name unbekannt, sind in die Lawine geraten und liegen jetzt unter dem Schnee begraben.