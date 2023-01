Papst Franziskus dementiert Differenzen mit Papst Benedikt

«Benedikt XVI. war ein Gentleman, der mir Sicherheit gab. Wenn ich Zweifel hatte, ging ich zu ihm in sein Kloster», betonte Papst Franziskus am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Es war das erste Interview, das Franziskus seit dem Tod seines Vorgängers am Jahresende gegeben hat. Zuvor hatte sich Benedikts Privatsekretär, der deutsche Erzbischof Georg Gänswein, bei mehreren Gelegenheiten zum Verhältnis zwischen dem aktuellen und dem emeritierten Pontifex geäussert und auch ein Buch publiziert.