Internationaler Tag der Gebärdensprachen: Ein Lehrer zeigt wie es geht

Auch in diesem Jahr wird der 23. September, der Internationale Tag der Gebärdensprachen, weltweit gefeiert. In der Schweiz führt der Schweizerische Gehörlosenbund eine Kampagne in den sozialen Netzwerken durch, um an die Bedeutung des Kampfes zu erinnern, der aktuell für die Anerkennung der Gebärdensprachen geführt wird. Dies teilt der Schweizerische Gehörlosenbund mit.

In der Schweiz wurde dieser Tag erstmals 1981 anlässlich des UNO-Jahres der Menschen mit Behinderungen begangen. Jürg Abdias Huber hat den Gebärdensprachlehrer Ronny Bäurle getroffen und ihn gebeten, die Grundlagen der Sprache zu erläutern.