Neun Bündner Open Airs schliessen sich zusammen

Auch Andri Münger, Co-Präsident des Open Airs Fids, ist erfreut über den Zusammenschluss: «Ursprünglich wollten wir einfach sichergehen, dass es zu keiner Terminkollision kommt. Jetzt geht es viel weiter, bis hin zum Teilen der Infrastruktur und angestrebten Medienpartnerschaften.» Auch in Sachen Budget sei ein Austausch durchaus förderlich. «Für die OKs wird die Arbeit nun einiges leichter», ist sich Münger sicher. Auch wenn sich an den einzelnen Open Airs nichts ändern werde, so sei beispielsweise ein übergreifender Festivalpass denkbar, sagt er. Man befinde sich allerdings noch ganz am Anfang des Prozesses. Die grösste Herausforderung sei aktuell, die verschiedenen Personen und Einstellungen zusammenzubringen und genau zu evaluieren, wie man am besten voneinander profitieren könne.