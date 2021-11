INTEGRA Biosciences AG in Zizers mit attraktiven Zukunftsperspektiven

«Mit Hunger nach Innovation gemeinsam die Wissenschaft beschleunigen» – getreu diesem Motto hat sich die in Zizers beheimatete INTEGRA Biosciences AG im Bereich der Life-Sciences-Industrie eine weltweit führende Rolle erarbeitet. Die hocheffizienten Pipetten und Geräte von INTEGRA machen die Arbeit in Laboren einfacher, schneller und präziser. Der globale Erfolg des Unternehmens, das neben Zizers im US-amerikanischen Hudson ein zweites Headquarter betreibt, geht mit einem stetigen und vor allem nachhaltigen Wachstum einher. So wird das 2009 in Zizers erstellte und 2019 erweiterte Firmengebäude bereits wieder um einen Neubau erweitert.

Über 200 neue Arbeitsplätze

«Wir bauen, um unser Wachstum abzudecken», erklärt Gian-Andrea Sutter, Leiter Produktion bei INTEGRA, den Hintergrund des Neubauprojekts «Zizers 3», das kürzlich mit dem Spatenstich angegangen worden ist. Eine hochautomatisierte Produktionsstätte im 24/7-Betrieb wird in den nächsten Jahren unmittelbar neben dem aktuellen Firmengebäude entstehen. «Da wir neu in Zizers neben Geräten auch Verbrauchsmaterial produzieren, das zuvor anderswo hergestellt wurde, gewinnt der Standort auch an Produktionsbandbreite», erklärt Sutter. Hinzu kommt die Schaffung von rund 60 neuen, top-modernen Arbeitsplätzen im Laufe der nächsten drei bis vier Jahre. Insgesamt, mit der für 2028 bereits geplanten Ausbauphase «Zizers 4», steigt die Zahl der Mitarbeitenden bei INTEGRA in Zizers von heute 180 auf rund 400.

Investition aus Überzeugung

Diese nächsten Wachstumsschritte lässt sich INTEGRA derweil auch einiges kosten. Rund 100 Millionen Franken werden in die beiden Ausbauphasen investiert. «Eine solche Investition tätigt man nur, wenn man von den eigenen Produkten, den eigenen Dienstleistungen und vom Markt überzeugt ist», sagt Gian-Andrea Sutter. Und nicht zuletzt auch vom Firmenstandort. Denn hier im Bündner Rheintal trifft man laut dem Produktionsleiter die besten Voraussetzungen an, was das Finden von hochqualifizierten Fachleuten sowie verlässlichen Technologiepartnern anbelangt.