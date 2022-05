Innovatives Produkt aus der Ostschweiz für Hunde

Vom Bund geförderte Idee

Die Idee nahm aber plötzlich Fahrt auf, als Christoph Lanter mit dem Institut für Innovation, Design und Engineering (IDEE) der OST - Ostschweizer Fachhochschule in St.Gallen Kontakt aufnahm. Die Verantwortlichen des Instituts glaubten an das Potenzial der Idee und beantragten bei der schweizerischen Agentur für Innovationsförderung «Innosuisse» ein Forschungsprojekt, in welchem das Produkt entwickelt und getestet werden sollte. Mit der Projektfinanzierung wurde eine Studie ermöglicht, in welchem das Produkt an Hunde abgegeben wurde und Gespräche mit Hundehaltern und Hundetrainern geführt wurden. Die Studie ergab ein hohes Potenzial für das Produkt und gemeinsam mit Anja Hussong und Samuel Böhni gründete man die Aktiengesellschaft pet-soda AG in Weinfelden im September 2020. Es gelang endlich ein Pulver zu entwickeln, welches sich innerhalb weniger Sekunden im Wasser auflöste und dabei doch alle Spurenelemente und Vitamine enthielt, welche der Hund täglich zu sich nehmen sollte neben seinem regulären Futter. Die nächsten Monate waren geprägt von der Suche nach geeigneten Produktionspartnern und dem Aufbau der Logistikkette. Es wurde versucht möglichst viele Produktions- und Verpackungsschritte in der Schweiz in Auftrag zu geben um die Wertschöpfung lokal zu halten. Daneben floss viel Freitzeit in die optische Gestaltung des Produkts sowie in die Entwicklung der Marke "Dog-Soda", ansprechender Werbemittel sowie des eigenen Onlineshops.

Markteintritt und erste Erfahrungen

Im Frühling 2021 war es dann endlich soweit und das Start-Up startete mit dem Produkt auf dem Markt. Die Medienressonanz in den ersten Wochen war enorm, denn das Produkt war nicht nur in der Schweiz einmalig, sondern es stellte sich heraus, dass auch weltweit keine ähnlichen Produkte angeboten wurden. Vielen kritischen Stimmen, die das Ziel des Produkts nicht verstanden, standen ebensoviele interessierte Hundehalter gegenüber, welche das Produkt in den ersten Monaten kostenlos testen konnten. Es zeigte sich in den Gesprächen mit den Kunden aber, dass vor einem Kauf zusätzliche Beratung zum Produkt gewünscht wurde, welche über den Onlineshop nicht gewährleistet werden konnte. Aus diesem Grund machte sich pet-soda AG auf die Suche nach alternativen Vertriebswegen und entwickelte weitere Produkte für den Detailhandel. Bereits im Herbst 2021 konnten erste Fachgeschäfte als Partner gewonnen werden. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Meiko Heimtierbedarf, einem der grössten Fachhändler der Schweiz war von Beginn weg geprägt von grosser gegenseitigen Wertschätzung und die Produkte wurden damit schweizweit für Kunden verfügbar.