Innovativer Genuss aus Graubünden: Chips aus den Alpen

Linsen, Buchweizen, Emmer. Georg Blunier und Claudia Hanimann vom Biohof Dusch im Domleschg haben es sich zur Aufgabe gemacht, Ackerkulturen, die es schon früher im Bündnerland gegeben hat, wieder auszuprobieren. Vor allem für die «Berglinsen» ist Biohof Dusch mittlerweile bis ins Unterland bekannt.

Irgendwann begannen sie sich auch mit dem Mais zu befassen. Der Anbau hat Tradition im Bündnerland, wie man auch in der «Kulinarischen Sammlung» auf der Website von graubündenVIVA nachlesen kann. Sogar für den Anbau im Domleschg gibt es Quellen und Versuche. Vorerst aber haben Blunier und Hanimann gemeinsame Sache mit einem befreundeten Bauern in der Bündner Herrschaft gemacht. Jürg Adank baute letztes Jahr eine halbe Hektare Mais an für die Chips-Produktion. Sein Hof «Adanks kleine Farm» in Fläsch liegt auf 550 Metern Höhe, während Biohof Dusch doch auf knapp 900 Metern über Meer liegt.

«Ich finde es eigentlich sehr schön, dass wir mit anderen Landwirten und Landwirtinnen zusammenarbeiten können, so dass jeder anbauen kann, was an seinem Standort gut wächst», erzählt mir Georg Blunier. «Wir Landwirte sollten viel mehr zusammenspannen, persönliche Kontakte in der Region pflegen.»

Für das Chips-Projekt haben sich zwei Bauernhöfe gefunden, die beide schon bekannt sind für innovative Landwirtschaft. Auf «Adanks kleiner Farm» wächst etwa auch Bündner Safran. Und Biohof Dusch kennt man nicht nur für wunderbare plantbased Rohstoffe, sondern auch deshalb, weil Claudia Hanimann und Georg Blunier, die auch Rinder haben auf dem Hof, als erste in der Schweiz auch auf Hoftötung gesetzt haben, sprich: Ihre Tiere können bis zuletzt in der Herde sein und werden erst nach der Tötung in den Schlachthof gefahren. So kann ihnen der Transportstress erspart werden.

Der Innovationsgeist bedeutet manchmal auch Rückschläge. Leinen etwa haben Blunier und Hanimann auch schon anzubauen versucht, aber die Unkrautbildung war viel zu stark und sie haben es wieder aufgegeben. «Alte Getreidearten funktionieren gut», erklärt Blunier. So wachsen jedes Jahr mehrere Hektaren Emmer und Buchweizen auf den Feldern im Domleschg.

Unten, in Fläsch, ist gegen Ende Oktober Erntezeit für den Mais. Weil die Menge zu klein ist für die klassische Abgabe in einer Getreidesammelstelle müssen Adank und Blunier die Körner selber trocknen. Auch bei der Reinigung sind sie noch am Pröbeln für die beste Verarbeitung. Produzieren lassen sie die Chips bei Christian Lütolf in Rheintal. Ausser Mais und wenig Salz hat es nur Bio-Sonnenblumenöl dran. «Die Chips sind etwas dicker als andere», sagt Blunier. «Und sie haben Vollkornqualität.»

Das Resultat überzeugt: Die Chips schmecken frisch, haben einen guten Biss und sind eine schöne Bereicherung für den nächsten Apéro. Ein Tipp: Nicht nur die Tortillachips können eingebündnert werden, sondern auch die Salsas dazu. Auf dem Biohof Dusch gedeihen nämlich auch wunderbare Bündner Tomaten. Und Chili gleich dazu. Ab etwa Mitte oder Ende Juli findet man das Gemüse im Hofladen, für die hausgemachte Salsa. Und schon haben Sie beim nächsten Apero einen schönen Bündner Snack zu reichen.

Infos:

Die Bündner Mais-Chips sind erhältlich in den Hofläden von Biohof Dusch, Dusch 51, 7417 Paspels (www.hof-dusch.ch) und «Adanks kleine Farm», Hengert 16, 7306 Fläsch (www.adankskleinefarm.ch).