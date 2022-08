Die Medien und besonders die Regional- und Lokalmedien sehen sich seit geraumer Zeit in der Krise: sinkende Abonnentenzahlen, Konkurrenz durch kostenlosen Newsinhalt im Internet und dadurch sinkende Werbeeinnahmen. Auch in der Schweiz hat die Medienabdeckung durch Lokal- und Regionalmedien abgenommen. Im Wissenschaftscafé treffen diesmal Gäste aus Politik, Medien und Forschung aufeinander, um über den Journalismus im Lokalen zu diskutieren und ihn von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten.

Innovationen im und die Zukunft des Lokaljournalismus – auch in Graubünden – mit:

Prof. Dr. Matthias Künzler

FH Graubünden und FU Berlin

Prof. Dr. Ulla Autenrieth

FH Graubünden

Andrea Fopp, M.A.

Chefredaktorin Bajour

Dr. Reto Furter

Leiter der Medienfamilie Südostschweiz der Somedia AG

Lic. phil. Jon Pult

Nationalrat SP, Präsident der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen NR

Moderation: Johanna Burger M.A., FH Graubünden und FU Berlin

In ihrem Projekt für den Schweizerischen Nationalfonds setzen sich Matthias Künzler, Ulla Autenrieth und Johanna Burger zusammen mit weiteren Forschenden mit Lokalkommunikation (Medien und Verwaltung) in der Schweiz und dem angrenzenden Ausland auseinander. Sie geben einige Einblicke in die aktuelle Forschung. Andrea Fopp kann als Chefredaktorin des Basler Lokalmediums Bajour von neu gedachten Lokalkommunikationskonzepten berichten. Mit Reto Furter als Leiter der Medienfamilie Südostschweiz werden Graubünden und die Innovationen im Lokaljournalismus vor Ort zum Thema. Die politische Sicht kann schliesslich Jon Pult als Präsident der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates einbringen – eine spannende Mischung für ein fruchtbares Gespräch.