Incantanti räumt bei Chorwettbewerb ab

Für viele Sängerinnen und Sänger sei es die erste internationale Chorwettbewerbserfahrung überhaupt gewesen ist. Denn auf dieses Jahr hin habe sich das Vokalensemble stark verjüngt. Somit waren in Lucca 19 der 24 Sängerinnen und Sänger zum ersten Mal an solch einer Veranstaltung mit dabei. «Was wir hier in Lucca gemeinsam erreicht haben, kann unseren Sängerinnen und Sängern gar nicht hoch genug angerechnet werden», lässt sich Chorleiter Christian Klucker in der Mitteilung zitieren. (red)