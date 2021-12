In Zürich gibt es etwas weniger Glarus

Im Jahre 1922 rauften sich einige nach Zürich ausgewanderte Glarner zusammen. Ihnen fehlte die heimatliche Kultur und – wohl mindestens ebenso wichtig – die damit verbundene Kulinarik ihrer Herkunft.

Sie wollten in einer dazu neu geschaffenen Gemeinschaft auch in Zürich als Glarner weiterleben. Ihrem Ansinnen schlossen sich bald weitere Glarner an, womit der Gründung des Glarner-Vereins Zürich am 9. Juli 1922 nichts mehr im Wege stand.