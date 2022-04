In Thusis entsteht die Waldhütte «Crappasusta»

So soll die Waldhütte als Aus- und Weiterbildungsstätte für Waldberufe, Schulen, Vereine, Organisationen und andere am Wald interessierte Kreise dienen. Die Gäste in «Crappasusta» sollten für die Themen Wald, Natur und Landschaft sensibilisiert werden, das Gebäude stehe aber auch Behörden, Firmen, Gesellschaften und Privaten als Tagungsort sowie für gesellschaftliche und kulturelle Anlässe zur Verfügung.