In Sorge um einen Bündner «Hotspot der Biodiversität»

Geht es um Meliorationen, sind Konflikte mit dem Natur- und Landschaftsschutz meist nicht weit. Auch in Feldis nicht, der Sonnenterrasse zwischen Domleschg und Imboden. Dort, auf mehr als 1000 Metern über Meer, befindet sich eine Kulturlandschaft, die unter Biologinnen und Biologen schweizweit bekannt ist für ihren Reichtum an Blumen- und Insektenarten. In der Bergfraktion der Gemeinde Domleschg läuft aber auch eine Gesamtmelioration.