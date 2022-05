In Graubünden wächst ein Weltrekord

Der Schweizerische Bauernverband feiert dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat er sich verschiedene Aktivitäten einfallen lassen, wie beispielsweise den Koch- und Genussevent am 19. September auf dem Bundesplatz in Bern. Dort soll die weltgrösste Rösti gekocht und an die Bevölkerung verteilt werden. Die Kartoffeln dafür wachsen in allen Kantonen der Schweiz heran. In Graubünden hat der Bündner Bauernverband in Zusammenarbeit mit der Stiftung Plankis in Chur am 4. Mai Kartoffeln gepflanzt.