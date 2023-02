Die Rettung Chur hat einen neuen Aussenstützpunkt

Während neun Stunden ist das zusätzliche Rettungsteam in Domat/Ems an Wochenenden und Feiertagen im Einsatz, wie es in einer Mitteilung des Kantonsspitals Graubünden heisst. «Damit erreichen wir die südlichen Gemeinden unseres Einsatzgebietes noch schneller als sonst», sagt Renato Moresi, Betriebsleiter Rettung Chur. Auch in einzelnen Skigebieten wie Flims, Laax, Falera seien sie nun schneller vor Ort.