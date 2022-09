In dieser Zürcher Kinderkrippe wird nur Rätoromanisch gesprochen

Über 300 private und städtische Kindertagesstätten gibt es in der Stadt Zürich. Mit der Canorta Rumantscha Turitg ist 2016 eine Krippe dazugekommen, die vor allem für in Zürich lebende Romanisch sprechende Eltern ein Segen ist. Peter Vesti, Livio Cathomen, Remo Pfister, Christian Casanova und Linus Cantieni sind fünf romanische Väter, die mit Zürcherinnen liiert sind. Sie riefen die Canorta Rumantscha ins Leben, um gegen das Aussterben ihrer Muttersprache in der Schweiz anzukämpfen und damit das Rätoromanische als kulturelles Erbe in ihren Familien erhalten bleibt. Es ist bis heute die einzige Krippe in Zürich, in der Rätoromanisch gesprochen wird.