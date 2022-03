In die Welt der Pflege eintauchen

27 Pflegeheime in ganz Graubünden beteiligen sich an der Heimwoche 2022. So auch die Alterssiedlung Kantengut in Chur. Sie stellt Jugendlichen, die kurz vor der Berufswahl stehen, aber auch Wieder- und Quereinsteigern alle Berufe vor, die im Haus gelernt werden können. Denn ob Fachmann Betriebsunterhalt, Fachfrau Gesundheit, Fachmann Hauswirtschaft, Kauffrau oder Koch – das Angebot ist sehr vielfältig.