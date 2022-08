In der Val Müstair wird Historisches wiederbelebt

Gleich zwei historische Verkehrswege werden seit diesem Sommer im Rahmen eines Projektes der Biosfera Val Müstair instand gestellt: Ein Weg von lokaler Bedeutung zwischen Punt Lü und Lüsai, der ein Relikt der ehemaligen Terrassenlandschaft zugänglich macht, sowie ein Weg von nationaler Bedeutung zwischen dem Umbrailpass und der Dreisprachenspitze. Dieser wurde vom Militär zur Versorgung der Truppen an der Front während des 1. Weltkrieges gebaut. Beide Wege beeindrucken durch ihre Bauweise. Wie die Biosfera Val Müstair in einer Mitteilung schrieb, sollen die Arbeiten an den Wegen bis 2024 abgeschlossen sein.