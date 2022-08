In Chur wird ab dem 12. August wieder gefeiert

Der Bändel ist ein wichtiger Bestandteil zur Unterstützung und Finanzierung der kulturellen Anlässe am Churer Fest. Mit dem neuen System in Verbindung mit den Lotterien kann die Attraktivität des Bändels nochmals deutlich gesteigert werden, was jeweils direkt dem nächsten Fest zu Gute kommt.

Das neue Mehrweg-Konzept gilt in diesem Jahr erst für Aludosen und PET-Flaschen. Diese sind mit einem Pfand von CHF 2.- belegt. Die PET-Flaschen und Aludosen können mit einem Jeton an jedem Stand retourniert werden, damit man das Pfand wieder zurückbekommt.

Newcomer-Bühne und Nostalgie-Meile

In diesem Jahr gibt es ein Revival auf dem Gansplatz: die Newcomer-Bühne ist zurück. Junge Bands sowie Musikerinnen und Musiker, die noch kein eigenes abendfüllendes Repertoire auf Lager haben, treten auf dem Gansplatz auf und können so Bühnenluft schnuppern. Das musikalische Rahmenprogramm hat natürlich aber auch noch grosse Acts am Start. Im Stadtpark ist am Sonntag MEGAWATT zu sehen und an allen drei Tagen spielen ChueLee auf dem Kornplatz. Insgesamt werden 33 unterschiedliche Plätzen bespielt und über 50 Vereine bieten ein tolles gastronomisches und kulinarisches Festprogramm. Die Besucherinnen und Besucher sollen so die Möglichkeit haben, von einem spannenden, abwechslungsreichen und breitgefächerten Angebot profitieren zu können. Ein weiteres Highlight ist die Obere Bahnhofstrasse. Diese wird dieses Jahr in eine Nostalgie-Meile mit vielen tollen Attraktionen verwandelt. «Die Schausteller, die auch auf dem Theaterplatz aktiv sind, stellen dieses Jahr zwischen Alexanderplatz und Postplatz etwas ganz Spezielles auf die Beine», sagt Adank, der im Moment noch nicht mehr dazu verraten möchte.