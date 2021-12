In Chur soll weiter getüftelt werden

Am Donnerstag, 30. Dezember, wird vorerst das letzte Mal getüftelt. Im Herbst 2022 steht dann die Weiterführung im Sennhof an. Ob dazwischen vielleicht doch noch etwas passiere, sei noch unklar. «Sollten wir in der Zwischenzeit einen Raum für die Überbrückungsphase finden, kommen wir natürlich auch schon gerne früher wieder zurück», meint Niethammer. (dje)