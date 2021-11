Im umgebauten Ohrensessel die Rumantschia kennenlernen

Sie hat bereits ihren festen Platz in der Lobby des Laaxer «Wellnesshostel 3000»: die «Sutga Rumantscha», ein Ohrensessel, der es sprichwörtlich in sich hat. Oder an sich. Lautsprecher, eine Technikbox, einen schwenkbaren Touchscreen. Und dieser berührungsempfindliche Bildschirm bietet all jenen, die sich in die «Sutga» setzen, einen bunten Strauss an Wissen, Unterhaltung und Interaktion – zum Romanischen natürlich, wie es der Name schon sagt.