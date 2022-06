Im Tal der bäumigen Methusalems

«Die Ältesten im Avers haben uns ihre Geschichten erzählt.» Wenn Andreas Rigling von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL das so formuliert, dann meint er damit Zweierlei: Menschen und Bäume. Ein von ihm geleitetes Team hat in den letzten anderthalb Jahren im Rahmen eines Forschungsprojekts die Entwicklung des Capetta-, Cröter- und Hohenhauswalds im Avers untersucht, ein Gebiet zwischen Madris und Pürt, in dem aussergewöhnlich alte Lärchen und Arven wachsen.