Im Mineralbad Andeer Kraft und Energie tanken

Cleopatra badete der Legende nach in Milch und Honig.

Milch und Honig gibt’s im Schamsertal zwar in bester Qualität. Zum Baden benutzt man hier aber doch lieber Wasser. Auch, weil es nicht ganz so klebrig ist. So sorgt das Andeerer Mineralwasser erwiesenermassen für die Linderung von Schmerzen und die Heilung von Krankheiten.

Und schenkt auch noch Lebensfreude. Zugegeben, das liegt nicht nur am Wasser. Sondern auch an der Umgebung. Weil man zum Beispiel abends im Aussenbecken ins Sternenmeer eintauchen kann. Aber nicht nur nachts kann das Heilbad was: Die himmlisch schöne Leichtigkeit des Seins lässt sich natürlich auch tagsüber erfahren. Sprudelnd, schwimmend, ruhend und schwebend.