Im Halbstundentakt in die Winterferien

Der Fahrplanwechsel am 12. Dezember bringt in Graubünden einige Veränderungen mit sich. «Es wird per Fahrplanwechsel sowohl im Fernverkehr als auch im Regionalverkehr Anpassungen und Angebotsverbesserungen geben», sagte SBB-Mediensprecherin Jeannine Egi am Montag gegenüber Radio Südostschweiz.