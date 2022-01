Im Gebiet Trist soll ein KMU-Gewerbepark entstehen

Der Vorschlag des Büros Van de Wetering Atelier für Städtebau GmbH in Zürich hat das Beurteilungsgremium am meisten überzeugt. Der Stadtrat ist diesem Vorschlag gefolgt. «Das Siegerprojekt gibt eine äusserst überzeugende Antwort auf die städtebauliche Aufgabenstellung», lässt sich Stadpräsident Urs Marti in der Mitteilung zitieren.