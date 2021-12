Im Februar ist das Eisfeld bereit

Die Bauarbeiten der Trainingshalle in der Oberen Au können termingerecht abgeschlossen werden, wie die Stadt Chur in einer Medienmitteilung schreibt. Am 22. Dezember geht die Trainingshalle von dem Generalunternehmen HRS an die Stadt Chur, respektive die Sport- und Eventanlagen, über. Danach werde die Halle von den Sportanlagen für den Betrieb eingerichtet, heisst es weiter. «Wir beginnen mit der stufenweisen Kühlung der Eisfläche und der Inbetriebnahme der weltweit ersten autonomen Eismaschine», lässt sich der Leiter der Sport- und Eventanlagen, Raffael Mark, zitieren. Zudem würden die verschiedenen Räumlichkeiten eingerichtet und die digitalisierten Betriebsprozesse geprüft.