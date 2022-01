Eigentlich hätte Simon Willy die Möglichkeit, seine Tätigkeit sitzend hinter einer Plexiglasscheibe zu verrichten, doch im Verkaufshäuschen ist er nie anzutreffen. Von 10 Uhr morgens bis 16 Uhr steht Willy in dicker Winterjacke und Basecap am Loipenrand, begrüsst hier einen Bekannten, animiert dort einen Gast, ein Loipenticket zu kaufen, scherzt, grinst. «Ich kenne viele Leute, aber mich kennen noch viel mehr», sagt der bärtige Engadiner. An diesem Tag befindet sich sein Einsatzgebiet bei San Gian in Celerina, gleich neben der Autostrasse.