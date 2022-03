«Ich hoffe, dass alles gut wird»

Es war ein trauriger Anlass, der Alla Forrer vor gut 20 Jahren zum ersten Mal in die Schweiz führte. «Mein Vater war gestorben, und kurz darauf starb auch mein damaliger Chef, der für mich wie eine zweite Vaterfigur war», erzählt sie. «Ich steckte in einer grossen Krise, deshalb hat mich eine ukrainische Freundin, die schon in der Schweiz lebte, zu sich und ihrem Ehemann eingeladen.» In der Schweiz sei sie zuerst «wie eine Touristin aus Fernost» unterwegs gewesen.