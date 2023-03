Mit diesem Job geht für ihn ein Traum in Erfüllung

von Gabi Corvi

Ein mit einheimischen Fischen und Krebsen bestücktes Aquarium, ein präparierter Kopf einer kapitalen Seeforelle, an der Wand Fotos von Albert Madörin, dem ersten Walensee-Berufsfischer, und eine Übersicht über die einheimischen Fischarten, Hechte, Egli, Äschen und Co.. Schon die ersten Schritte in diesem Gebäude am See in Weesen lassen die Besucher und Besucherinnen eintauchen ins Reich von Martin Heussi.