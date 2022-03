Hüsler Travel Aktion: Premiumschlaf auf Reisen

Auf Reisen wechseln sich Abenteuer und Entspannung ständig ab. Mit dem Hüsler-Travel-Schlafsystem des Schweizer Naturbettenherstellers Hüsler Nest erfüllen auch Camper, Caravan und Co. alle Bedürfnisse für guten und gesunden Schlaf. Zur Frühlingsaktion bis 30. April 2022 10 % sparen!

Natur, Erholung und Zeit für sich: Auf Reisen wechseln sich Abenteuer und Entspannung ständig ab. Da ist es besonders wichtig, nachts komfortabel gebettet zu sein, um ausreichend Kraft zu tanken. Denn ein spannender Roadtrip im Wohnmobil oder Camper muss nicht bedeuten, auch abenteuerliche Nächte zu erleben. Mit dem Hüsler Travel Schlafsystem des Schweizer Naturbettenherstellers Hüsler Nest hat jeder seine individuelle Komfortzone im Gepäck. Die Matratzen sowie das Zubehör erfüllen auch unterwegs die hohen Anforderungen, die mit natürlichem und gesundem Schlaf verbunden sind. Wer gerade seinen individuellen Roadtrip plant, kann bis 30.4.2022 von der Hüsler Travel Frühlingsaktion mit 10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment profitieren.

Das massgeschneiderte Schlafsystem bringt Premium-Schlafgefühl in den Camper. Ebenso wie dem Körper passt sich die Matratze auch den verfügbaren Räumlichkeiten des Reisemobils an. Die einzelnen, in Handarbeit gefertigten Bestandteile des Matratzensystems fügen sich perfekt in die Grössenverhältnisse von Wohnmobil, Caravan oder Camper – ohne dabei wertvolle Millimeter zu verschenken. Dabei sind den einzelnen Ausführungen kaum Grenzen gesetzt und Sonderformen möglich. Das Schlafsystem gründet auf vier perfekt abgestimmten Modulen: einem Federelement, einer Matratze, einer Unterlage und einer Hülle. Für optimalen Schlafkomfort und perfekte Ergonomie erfüllt jede einzelne Komponente eine eigene Funktion.

Das stabile Federelement bildet die Basis des Schlafsystems: Es ist flexibel auf jede Körperform und Liegeposition abgestimmt und hat einen stützenden und damit entlastenden Effekt auf die Wirbelsäule. Das Federelement dient als optimales Fundament für die beiden Matratzenvarianten von Hüsler Travel. Zur Auswahl stehen eine hochwertige Naturlatex- oder Kaltschaummatratze. Die Variante Hüsler Travel PURE aus 100 % Naturkautschuk überzeugt mit luftdurchlässigen und punktelastischen Eigenschaften. Durch ihr federleichtes Gewicht besticht die Kaltschaummatratze Hüsler Travel LIGHT. Dank Schaumstoffkern zeichnet sie sich durch ihre atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Beschaffenheit aus. Perfektioniert wird das Schlaferlebnis durch die Aero-DryAussenhülle: Sie verbessert die Luftzirkulation und gewährleistet ein angenehmes, hygienisches Schlafklima. Zusätzliche Topperauflagen aus Talalay-Naturlatex oder EvoPore-Kaltschaum runden das modulare System ab – für besten, individuellen Liegekomfort. In Einklang mit der naturnahen Reiseform im Wohnmobil bestehen die Matratzen aus nachhaltigen Naturmaterialien, die frei von unnötigen oder belastenden Zusatzstoffen sind: So kommen darin Baumwolle, Naturkautschuk und Kokosfasern zum Einsatz. Dadurch ist der Liegekomfort besonders wohltuend und ökologisch.

Im Rahmen der Frühlingsaktion können sich Neugierige bis 30.4.2022 selbst von der Qualität und Naturbelassenheit der Produkte von Hüsler Travel überzeugen. In diesem Zeitraum ist das gesamte Sortiment – vom kompletten Schlafsystem bis zum Topper – um 10 % reduziert. Mit dem Hüsler Travel Konfigurator können Sie über die Website www.hueslertravel.com Ihr individuelles Schlafsystem zusammenstellen. Oder Sie wenden sich für Fragen und Beratung an das Hüsler Nest Center Chur. Zusätzlich können Sie während der Hausmesse bis zum 2.4.2022 von weiteren attraktiven Angeboten aus der Hüsler Nest Schlafwelt profitieren. Die Schlafexpertinnen vom Hüsler Nest Center in Chur beraten Sie gerne zur passenden Schlafumgebung.