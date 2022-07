Himmlischer Käse auf der Alp Rauti

Das Oberseetal ob Näfels und seine umliegenden «Höger» sind wahrlich schöne Fleckchen Erde. Dort fühlen sich Mensch und Tier gleichermassen wohl. Harte Arbeit und lange Arbeitstage gibt es in den Sommermonaten mehr als genug, aber auch Momente der Geselligkeit kommen während der Alpzeit nicht zu kurz. So hiessen die Familie Pianta und ihre Helferinnen und Helfer am Samstag und Sonntag auf der Alp Obersee-Rauti auf fast 1640 Metern über Meer die Linth-Tour (siehe Box) willkommen.