Wie Tatiana Salzmann einen Ort der Hoffnung geschaffen hat

Zuerst war es einfach nur schockierend. «Wir konnten wie alle es zuerst auch nicht glauben», erinnert sich Tatiana Salzmann an jenen 24. Februar 2022, an dem Russland ihre Heimat, die Ukraine, angriff. Am zweiten Tag hat sie alle Freunde und Bekannten in der Heimat angerufen. «Der Schock über die Bomben hat ihnen den Boden unter den Füssen weggezogen», sagt Salzmann. Sie ist die Wirtin im Restaurant «Sonne» in Engi und ihr und ihrem Mann Igor Cherneha war sofort klar: «Wir können nicht einfach dasitzen und zuschauen.» Tatiana Salzmann handelte.