HF Pflege-Ausbildung in Graubünden neu organisiert

Praktische und theoretische Ausbildung verbinden

Die Ausbildung findet je zur Hälfte in der Praxis und in der Schule statt. Den Theorieunterricht absolvieren Sie blockweise am Bildungszentrum Gesundheit und Soziales – BGS in Chur. Ein Fokus in der Ausbildung wird die integrierte Versorgung von Patientinnen und Patienten sein. Voraussetzung für die Zulassung zur Ausbildung sind eine mindestens dreijährige berufliche Grundbildung (Lehre) oder ein allgemeinbildender Abschluss (Fachmittelschule oder gymnasiale Matura), eine Anstellung in einem Bündner Ausbildungsbetrieb sowie ein erfolgreich absolviertes Zulassungsverfahren an der höheren Fachschule. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Fachfrau bzw. Fachmann Gesundheit können die Ausbildung um ein Jahr verkürzt absolvieren.