Herbstwanderung auf dem Denkweg

Übrigens: Für Seminargruppen, die in einem der sechs Seminarhotels in Glarus Nord arbeiten, ist die Denkwerkstatt laut gemäss Visit Glarnerland eine gute Abwechslung zu den immer gleichen Seminarräumen mit den immer gleichen Methoden wie Power Point, FlipChart und Pinnwand. Das Motto auf dem Kerenzerberg lautet: Raus in die Natur und eine neue Qualität von Kreativität entdecken. n:

Denkwerkstatt steht für sechs Seminarhotels in Glarus Nord, sechs Outdoor Denkorte, die Denkbahn, den Denkweg, den man auch als Genussweg buchen kann.

Alle Infos zur Denkwerkstatt findet ihr auf www.denkwerkstatt.ch

Erstellt in Zusammenarbeit mit Visit Glarnerland AG