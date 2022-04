haki-Methode gegen Stress & Verspannungen

Die haki®-Methode ist ein ganzheitliches und massgeschneidertes Behandlungskonzept für kopflastige Menschen. Wer unter Stress, Verspannungen der Nacken- und Rückenmuskulatur oder mangelnder Konzentrationsfähigkeit leidet, findet in der Tamina Therme eine nachhaltige Behandlungsform.

Die Tamina Therme in Bad Ragaz ist als öffentliches Thermalbad mit seiner einzigartigen Architektur und inspirierenden Atmosphäre ein Ort der Erholung für Körper, Geist und Seele. Die moderne Thermalwasserwelt ermöglicht ein Eintauchen in das 36.5 ° C warme, heilende Thermalwasser, das in der nahegelegenen Taminaschlucht entspringt. Auch für die hohe Saunakompetenz mit dem vielfältigen Aufgussprogramm und der modernisierten Saunawelt im atemberaubenden Design ist das Team der Therme bekannt. Weniger bekannt ist aber das umfangreiche Beauty- und Massageangebot, das die Therme in ihren Behandlungssuiten anbietet.

Mentale Entspannung durch haki®

Die feinen Muskeln, die den Kopf auf der Wirbelsäule halten, sind oft auch für Kopfschmerzen verantwortlich. Gerade nach anstrengenden Tagungen und Kongressen, aber auch nach dem Sport stellen sich Verspannungen ein. Um diese im Nacken- und Schulterbereich zu lösen, wird der Gast mit gutem Druck und Schwingung behandelt, damit die Last abfällt und die Verspannungen über den Körper gelöst werden. Dafür nutzen die Therapeuten die Prinzipien von Haptik (Berührung) und Kinetik (Schwingung). Geschult wurde das Team vom Harald Kitz, dem Erfinder der Methode. Mit seinen Behandlungen fand er die Antwort auf typische Beschwerden von Workaholikern und Stress durch den Arbeitsalltag.