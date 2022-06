Habt ihr einen Vogel?

Die Felsenschwalbe ist in den Alpen und im Jura zu finden, mit einem Verbreitungsschwerpunkt zwischen 900 und 1800 Metern über Meer. Der Bestand in der Schweiz wird auf bis zu 9000 Brutpaare geschätzt. Die Nester der Felsenschwalbe bestehen aus Lehmklümpchen und werden an senkrechte Unterlagen geheftet. Sie sind oben offen, wie jene der Rauchschwalbe, und werden in der Regel an Aussenwänden und auf Firstbalken unter dem Dach gebaut. Aktuell hätten viele Felsenschwalben Junge, heisst es. Bruten seien aber bis im September möglich.