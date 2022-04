Gute Nacht für einen guten Tag

Aufgeweckte legen Wert auf einen guten Schlaf und wissen, was eine gute Schlafhygiene ausmacht. Naturbelassene Produkte und nachhaltige Verarbeitungsprozesse sind wichtige Voraussetzungen für einen gesunden und erholsamen Schlaf.

Ressourcenschonend und fair sollen die Herstellung und der Handel von Konsumgütern sein – erklärtes Ziel dieser immer wichtiger werdenden Grundidee: die natürliche Regenerationsfähigkeit der Natur auf unserem Planeten zu bewahren. «Nachhaltigkeit ist auch für das Unternehmen Hüsler Nest ein grosses Thema», betont Madlen Ebneter, die Filialleiterin des Hüsler Nest Centers in Chur.

Die Qualität der vielen Betten und Bettwarenprodukte aus dem Hause Hüsler Nest müsse stimmen, denn die Kunden hätten erkannt, wie wichtig ein hochwertiges Schlafklima für Gesundheit und Wohlergehen sei, macht die langjährige Schlafberaterin die Erfahrung.

Mit einem ersten Entscheid für die perfekt passende Matratze legen umweltbewusste Personen schon mal eine gute Grundlage für einen tiefen und erholsamen Schlaf. Mit der Auswahl für einen Nutzen bringenden Matratzen-Typ ist es jedoch noch nicht getan. Vielmehr gilt es, ein Augenmerk auf ein in sich geschlossenes und durchdachtes Schlafsystem zu werfen, das individuell anpassbar ist und sich mit den unterschiedlichen Wunschelementen kombinieren lässt. «Mit dem patentierten und bestens erprobten Liforma- Bettensystem, das sich der schlafenden Person optimal anpasst, haben wir ein überzeugendes Produkt im Sortiment, das viele Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Gute-Nacht-Lösungen bietet», zeigt Ebneter auf.

Polsterbetten, die einfach passen

In der Folge kommt die erfahrene Schlafberaterin auf die aktuellen Hüsler-Nest- Polsterbetten mit ihren edlen Materialien und praktischen Funktionen zu sprechen. «Das ‘Onira’ zum Beispiel ist eine moderne Kombination aus Massivholz und Polster, das in den verschiedensten Verarbeitungsvariationen, Holzarten und Farben erhältlich ist», erklärt sie.

Auch die Polsterbettkollektion «Dream Swiss» kombiniere Grundmodule und Materialien mit den vielfältigen Vorteilen Aufgeweckte legen Wert auf einen guten Schlaf und wissen, was eine gute Schlafhygiene ausmacht. Naturbelassene Produkte und nachhaltige Verarbeitungsprozesse sind wichtige Voraussetzungen für einen gesunden und erholsamen Schlaf. von Cornelius Raeber des Hüsler-Nest-Liforma-Systems. «Mit den vielen Kombinationsmöglichkeiten werden auch Polsterbett und Schlafzimmer zu einer echten Einheit», so Ebneter. Und mit dem Polsterbett «Titlis» gebe es eine weitere Produkte-Variante, die höchsten Ansprüchen genüge und ein nachhaltiges Schlafvergnügen verspreche, weiss sie.

Nachhaltigkeit und Tierwohl

Welche Elemente für ein gesundes Schlafsystem auch immer ausgewählt und kombiniert werden, Hüsler Nest, ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Grenchen, legt grossen Wert darauf, dass alle verwendeten Stoffe und Materialien für die Bettenkonstruktion, für Auflagen, Duvets und Kissen regelmässig kontrolliert werden und zertifiziert sind. So würde beispielsweise auch bei der Herstellung und Weiterverarbeitung von Naturlatex für Matratzen ganz genau hingeschaut. Wann immer möglich werde bei der Baumwollproduktion auf einen kontrollierten biologischen Anbau und die Naturbelassenheit geachtet. «Neben dem Einhalten der Qualitätskriterien für Wolle, Holz und andere eingesetzte Materialien gelten die definierten Nachhaltigkeitskriterien auch hinsichtlich Liefersicherheit und Lieferketten », erklärt Ebneter weiter. Darum sei ein wichtiges Qualitätskriterium für die Einkäufer des Unternehmens, dass vor allem Lieferanten aus dem europäischen Raum berücksichtigt würden.

Auch vergisst sie nicht darauf hinzuweisen, dass stark auf das Tierwohl geachtet werde. «Denn eine gute und artgerechte Tierhaltung ist eine wichtige Voraussetzung, um naturnahe Rohstoffe für unsere vielen Produkte gewinnen zu können», bekräftigt Ebneter.

Naturprodukte aus Leinenfasern bieten hervorragende Eigenschaften

Ob Auflagen, Duvets oder Kissen: Die naturnahen Leinenprodukte besitzen wertvolle Eigenschaften, die jedem Körper guttun, und darum einen erholsam-wohligen Schlaf garantieren. Leinenfasern sind strapazierfähig und langlebig. Zudem sind sie waschbar, schmutzabweisend und geruchsneutral. Eine spezielle Beschaffenheit der Leinenfaser ist die hohe Wasseraufnahmefähigkeit, was einen schnellen Feuchtigkeitsaustausch mit der Umgebung ermöglicht. Leinen bieten weiter einen natürlichen Schutz gegen elektrostatische Aufladung. Herrschte früher die Meinung, Leinenprodukte würden sich nur im Sommer eignen, sind heutzutage Duvets in verschiedenen Dicken erhältlich und können darum ganzjährig für einen angenehmen und hautverträglichen Schlaf sorgen. Leinen, die anspruchslose Pflanze, die auch auf kargeren Böden gedeiht, benötigt keine zusätzliche Bewässerung, da der natürliche Regenfall ausreicht. Angebaut wird die Pflanze in Europa und ohne den Zusatz von Chemikalien verarbeitet. Im Speziellen werden Baumwolle-Leinenprodukte für Auflagen, Zudecken und Kissen verarbeitet.