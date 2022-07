Gut, gehts uns so gut!

Uns gehts grad nicht so gut, offenbar. Die Inflation steigt sogar in der stabilen Schweiz, alles wird teurer: die Hypotheken, der wöchentliche Einkauf und, mit Verzögerung, dann auch die Mieten. Diesel und Benzin sind schier unerschwinglich, die Preise für Strom ziehen ebenfalls an. Im Winter wird auch in der Schweiz das Gas in den Gasheizungen fehlen, Besserung ist nicht in Sicht. Vielleicht helfen uns die Nachbarländer aus, aber die haben erstens auch zu wenig, und zweitens verstehen wir uns mit ihnen derzeit nicht besonders gut.