Gruss aus Seattle

«Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk» sang die Hamburger Rockband Tocotronic in den Neunzigern. Einer der Tocotronic-Songs, die mir besonders viel bedeuten. Aber darum soll es an dieser Stelle nicht gehen. Immer wenn ich für die Medienfamilie Südostschweiz die WEF-Woche in Davos verbringe – das ist heuer zum vierten Mal der Fall –, bin ich nämlich sehr wohl in Seattle. Zumindest ein wenig. Zugegeben, ich heisse nicht «Dirk» und die Verbindung Davos/Seattle liegt nicht gerade auf der Hand.