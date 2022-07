Grosses Kino an der Schlossoper Haldenstein

Als der damalige Chefdirigent Marcus Bosch vor gut 20 Jahren die Idee für eine Oper im Innenhof des Schlosses in Haldenstein hatte, konnte man nicht ahnen, dass dieses Projekt ein solch grosses Interesse hervorrufen würde. Die Kammerphilharmonie schaffte es, neben einer speziellen Opernatmosphäre ein Scheinwerferlicht auf das bis dahin eher unbeachtete Gebäude zu werfen. Mit «Il trovatore» von Giuseppe Verdi steht in diesem Sommer eine der weltweit bekanntesten Opern auf dem Programm, welche – so viel sei schon verraten – das Schloss in einem ungewohnten Gewand erscheinen lassen wird.

Mit Flurin Caduff, Annika Defuns und Claudio Simonet wirken dieses Jahr gleich drei gestandene KünstlerInnen mit, welche ihre Wurzeln im Kanton Graubünden haben und welche durch ihre Tätigkeiten stark mit dessen Musikleben verbunden sind. Auch der Chor, welcher von Armin Caduff zusammengestellt und einstudiert wird, setzt sich aus Sängerinnen und Sängern der Region zusammen und bereitet sich schon seit längerer Zeit akribisch auf die kommenden Aufführungen vor. Nach mehreren erfolgreichen Produktionen, bei denen man die Solistinnen und Solisten anhand eines Gesangswettbewerbes ausgesucht und ihnen dabei die Möglichkeit für den nächsten Karriereschritt gegeben hat, wird nun mit dem Engagement arrivierter KünstlerInnen ein neuer und spannender Weg eingeschlagen.