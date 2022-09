Grosse TV-Momente: Diese Schweizer Sendungen zogen uns vor die Glotze

Wie es der Name schon verrät, traten bei «Fünf gegen Fünf» jeweils fünf Kandidatinnen und Kandidaten gegen ein anderes 5er-Team an. Moderator Sven Epiney, welcher als Showmaster die ganze Schweiz mit seinem Charme überzeugte, stellte zu Beginn einer Spielrunde jeweils einer Person der beiden Teams eine Frage. Dabei wurden die Antworten gesucht, welche die meisten von 100 zuvor befragten Personen genannt haben. Wer zuerst auf den Buzzer schlug, durfte die Frage beantworten. Nannte der Kandidat direkt die «Top-Antwort», also die am häufigsten gegebene Antwort, so spielte sein Team in dieser Runde weiter. Wenn das nicht der Fall war, durfte der andere Kandidat ebenfalls antworten und sein Glück versuchen. Wurde diese Antwort häufiger gegeben, durfte sein Team die Runde fortführen.