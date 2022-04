Grosse Pläne zur Wiederbelebung von San Bernardino 

Die Medienmitteilung der in Lugano domizilierten Fratelli Ghezzi SA hat einen vorwurfsvollen Unterton. Dem Familienunternehmen gehören die Berbahnanlagen in San Bernardino. Leider habe in den vergangenen Jahren der attestierte Bedarf an warmen Betten in San Bernardino nicht gedeckt werden können, und auch die Modernisierung der Bergbahnanlagen sei nicht möglich geworden. Dies, weil Pläne dafür weder von öffentlichen noch von privaten Investoren unterstützt worden seien. Tatsächlich stehen die in die Jahre gekommenen Anlagen seit 2012 still.