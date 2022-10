Graubündens grosser Auftritt naht

Die Olma gilt als wichtigster Treffpunkt der Schweizer Landwirtschaft. Um dem gerecht zu werden, dreht sich in der Olma-Halle 7 alles um die Nutztiere der Landwirtschaft und andere Tiere auf dem Bauernhof. Als Gastkanton darf Graubünden verschiedene heimische Tierrassen im Olma-Stall zeigen. Sechs Rassen Fleischrinder und je fünf Rassen von Milchkühen, Schafen und Geissen werden an der Messe zu sehen sein. Alle diese Rassen werden in Graubünden gezüchtet oder sind mit der Bündner Kultur verbunden, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Tiere werden während der gesamten Dauer der Ausstellung in der Arena vorgeführt. Das detaillierte Programm dazu ist auf olma22.gr.ch ersichtlich.