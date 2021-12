Graubünden erweitert das Booster-Angebot

In neuen Walk-in-Impfzentren können Impfwillige ihre Schutzimpfung ohne Voranmeldung erhalten. Das teilt der Kanton Graubünden heute Dienstag mit. Fixe Termine für die Schutzimpfung und Boosterimpfung seien auf Voranmeldung erhältlich. Die Boosterimpfungen sollten laut der Eidgenössischen Kommission für Impffragen bereits vier Monate nach erfolgter Grundimmunisierung erfolgen. Nebst den Impfzentren wird auch in Apotheken und Arztpraxen geimpft. In allen Impfzentren gibt es vor Ort auch eine Impfberatung für Unentschlossene und offene Fragen.