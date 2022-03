Glühende Grüsse am Abendhimmel

Wer am Sonntag in der Region Untervaz unterwegs war, hat sie möglicherweise gesehen: kleine glühende Holzscheiben, die den Berg herunterfliegen. Das Scheibenschlagen ist ein mehr als 1000 Jahre alter Brauch, den es so auch noch in Danis in der Surselva oder im Tirol gibt. Dabei werden viereckige Holzscheiben auf eine Rute gesteckt, ins Feuer gehalten, bis sie glühen und danach ins Tal geschleudert. Es sind kleine, leuchtende Botschafter der Zuneigung: Jede Scheibe ist einem Mädchen oder einer Frau gewidmet. «suedostschweiz.ch» war dieses Jahr mit dabei.